Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Monatsbasis hatte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in 2023 bisher nur weiße Kerzen ausgeprägt. Mit dem gestrigen Monatsultimo unterhalb des Eröffnungskurses von 15.950 Punkten ist diese Erfolgsserie nun gerissen - sprich für den Mai steht eine rote Monatskerze zu Buche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Kurzfristig habe das Aktienbarometer nach dem fehlgeschlagenen Versuch das jüngste Abwärtsgap (16.144 zu 16.080 Punkte) zu schließen, gestern zudem eine weitere Kurslücke gen Süden gerissen (15.889/15.772 Punkte). In der Summe würden sich die deutschen Standardwerte damit kurzfristig angeschlagen präsentieren, zumal auch das Volumen gestern spürbar angezogen habe. Die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.730 Punkten) definiere im Zusammenspiel mit den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 15.700/15.600 Punkten unverändert einen wichtigen Auffangbereich. Zum Abschluss noch ein paar Gedanken zum Thema "Saisonalität". Auf Basis der Daten seit 1900 lasse der typische Verlauf des US-Vorwahljahres (+1,62%) beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) deutlich optimistischer auf den kommenden Monat blicken als der Dekadenzyklus (-0,21%). Das gemischte Bild werde noch dadurch zusätzlich verstärkt, dass der Juni allgemein seit Beginn des 21. Jahrhunderts mehrheitlich Kursverluste mit sich gebracht habe. (01.06.2023/ac/a/m)

