Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die 17.000er-Marke erweist sich für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) immer mehr als eine sehr hartnäckige, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So ringe das Aktienbarometer seit gut drei Wochen mit dieser Barriere und damit auch mit dem alten Allzeithoch vom Dezember 2023 bei 17.003 Punkten. Auf der Unterseite würden indes die jüngsten beiden Tiefpunkte bei 16.832/16.822 Punkten ins Auge ringen. In der Summe würden sich die deutschen Standardwerte mehr und mehr in de klassische "make or break"-Situation hineinmanövrieren. Wie so oft könnten die US-Märkte den Unterschied machen und damit den entscheidenden Ausschlag geben. Apropos USA: Fast schon traditionell am Donnerstag noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Laut der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) habe die jüngste Euphorie zwar einen Dämpfer erfahren, doch mit einem Bullenanteil von 42,2% seien die Optimisten unter den amerikanischen Privatanlegern gegenüber den Bären (26,8%) deutlich in der Überzahl. Da beide Werte zudem über bzw. unter den historischen Mittelwerten liegen, sei die Börsenstimmung immer noch als überaus gut zu bezeichnen. (15.02.2024/ac/a/m)

