Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die zu Wochenbeginn eingeleitete Stabilisierung konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern bestätigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach der Abrisskante vom vergangenen Freitag - inklusive eines extrem hohen Handelsvolumens - würden sie diese Entwicklung unverändert für sehr wichtig halten. Dabei seien die deutschen Standardwerte zum zweiten Mal in Folge innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom Wochenabschluss verblieben. In der Konsequenz entstehe ein doppelter Innenstab. Unter dem Strich habe damit die kurzfristige Haltezone bei 15.200 Punkten weiterhin Bestand, während langfristig der Auffangbereich zwischen 15.000/14.800 Punkten eine deutlich höhere Relevanz besitze. Hier habe das Aktienbarometer in den letzten beiden Jahren in schöner Regelmäßigkeit markante Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Zusätzlich verlaufe in diesem Dunstkreis mittlerweile auch die 50-Tage-Glättung (akt. bei 14.951 Punkten). Auf der Oberseite würde dagegen ein Anstieg über das Vorwochenhoch (15.553 Punkte) dem DAX wieder in die Erfolgsspur verhelfen und vermutlich den Startschuss für ein Ende der Schiebezone der letzten Wochen liefern. Für eine wichtige Orientierungshilfe sorgt vermutlich - wie so oft - der Blick über den großen Teich. Hier sei es weiter entscheidend, dass der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) den Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 3.940 Punkten) verteidige. (01.03.2023/ac/a/m)

