Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Analytisch starten wir mit dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Jahreschart in das neue Investmentjahr, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Hier liege eine gewisse Symmetrie zur Jahreskerze des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) vor und doch gebe es im Vergleich zu den USA einen entscheidenden Unterschied: Um fünf Punkte habe das Jahreshoch von 2022 unter dem Pendant des Vorjahres gelegen, d. h hierzulande liege im Gegensatz zu den amerikanischen "blue chips" kein Außenstab vor. Dennoch würden die fast deckungsgleichen Jahreshochs bei 16.285/16.290 Punkten eine wichtige Signalfunktion besitzen. Wenngleich diese Marken derzeit weit entfernt erscheinen würden, so dürfte deren Überwinden - wann auch immer dieses Kunststück gelingen möge - doch als Katalysator nach Norden fungieren. Kritischer seien zu Jahresbeginn dagegen die Schlüsselmarken auf der Unterseite. Hier sei die Erholung des 4. Quartals wichtig gewesen, denn dadurch ergebe sich eine Jahreskerze mit nennenswerter Lunte. Letztere sorge dafür, dass die alten Ausbruchsmarken bei rund 13.500 Punkten auf Schlusskursbasis verteidigt worden seien. Im neuen Jahr bilde dieses Level weiterhin einen extrem wichtigen Rückzugsbereich, den es zu beachten gelte. (03.01.2023/ac/a/m)

