Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten beiden CPI-Veröffentlichungstage im November und Oktober hatten es jeweils in sich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Und auch die gestrigen US-Inflationsdaten hätten den Markt bewegt. So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine Hoch-Tief-Spanne von gut 370 Punkten verzeichnet - die höchste Tagesschwankungsbreite seit dem 10. November - dem Tag der letzten CPI-Veröffentlichung. Gleichzeitig habe der DAX mit 14.676 Punkten ein neues Verlaufshoch verbuchen können. Zwar sei dem Aktienbarometer auf Schlusskursbasis der Sprung über die horizontalen Hürden bei 14.600 Punkten verwehrt geblieben, doch es gebe auch konstruktive Chartsignale. So sei es jüngst zu einem positiven Schnittmuster zwischen der 50-Tage-Linie und dem 200-Perioden-Pendant (akt. bei 13.606/13.551 Punkten) gekommen. Dieses "golden cross" sorge auf den letzten Metern des Jahres für einen wichtigen Silberstreif. Jenseits der angeführten Widerstandszone bei 14.600 Punkten würden die Hochs vom Juni und März bei 14.709/14.925 Punkten weitere Barrieren definieren. Auf der Unterseite diene indes das Tief vom 8. Dezember bei 14.197 Punkten als wichtige Unterstützung, welche in Zukunft nicht mehr unterschritten werden sollte. (14.12.2022/ac/a/m)

