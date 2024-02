Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Obwohl der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) gestern wenig Dynamik nach oben zeigte, gelang erneut ein neues Allzeithoch (17.606 Punkte) - übrigens am 5. Handelstag in Folge, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Selbst das Kursziel von 17.600 Punkten - abgeleitet aus der vorangegangenen Schiebezone - hätten die deutschen Standardwerte somit abgearbeitet. Weitere Anlaufziele im "uncharted territory" zu bestimmen, sei gar nicht so einfach. Eine gangbare Option sei der Umweg über den DAX®-Kursindex, welcher noch rund 5%-Kurspotenzial aufweise. Übertragen auf die Performance-Variante, entspreche dies einem Kursziel von 18.375 Punkten. Da der RSI im Tagesbereich mittlerweile heißgelaufen sei und bei fast 76 notiere, gewinne trotz des intakten Aufwärtstrends das Money Management an Bedeutung. Eine erste Unterstützung würden die horizontalen Marken bei gut 17.400 Punkten bilden. Charttechnisch noch wichtiger sei die Unterstützung in Form der jüngsten Aufwärtskurslücke bei 17.280/17.158 Punkten. Dies gelte auch vor dem Hintergrund des optimistischen Sentiments. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) seien nur noch 21,3% der US-Privatanleger "bearish" - bei einem Bullenanteil von 46,5%. (29.02.2024/ac/a/m)