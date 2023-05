Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte gestern eine Reaktion auf den Schwächeanfall des Vortages, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So stehe unter dem Strich ein deutliches Kursplus zu Buche, doch die deutschen "blue chips" seien dabei innerhalb der Range des Vortages verblieben. Es stehe also ein klassischer "inside day" zu Buche. In jedem Fall sei es zuvor nochmals zu einem Test der Haltezone aus den ehemaligen Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten und dem "Ostergap" (15.626 zu 15.601 Punkte) gekommen. Dieser Rückzugsbereich kristallisiere sich immer mehr zur kurzfristig entscheidenden Unterstützung heraus. Solange das Aktienbarometer oberhalb dieser Bastion notiere, sei es zu früh für ein pauschales "sell in May". Apropos, die Analysten hätten auf Basis der Daten seit 1988 nochmals das typische Verlaufsmuster von guten Aktienjahren analysiert. Wenn der DAX per 30. April Kursgewinne aufgewiesen habe, dann habe diese Erfolgssträhne oftmals noch angehalten. Von Anfang Mai bis Ende Juli hätten die deutschen Standardwerte dann im Durchschnitt um weitere 2,65% zulegen können. Einziger Wermutstropfen: Die Trefferquote falle mit 44% unterdurchschnittlich aus. D. h. die Schwankungen könnten im Vergleich zum Bilderbuch-Jahresstart tatsächlich zunehmen. Bis zum Jahresende häufe der DAX in starken Aktienjahren sogar weitere Kursgewinne von 7,68% an. (04.05.2023/ac/a/m)

