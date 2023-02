Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erlebte gestern einen recht ruhigen Wochenauftakt mit einer Hoch-Tief-Spanne von lediglich gut 100 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei sei das Aktienbarometer innerhalb der Schwankungsbreite vom vergangenen Freitag verblieben, sodass ein "inside day" entstehe. Solche Innenstäbe könnten Anleger prozyklisch im Ausbruchsfall interpretieren. In diesem Zusammenhang steche vor allem die untere Begrenzung hervor, denn das Tief vom Freitag (15.246 Punkte) harmoniere gut mit dem Hoch von Mitte Januar (15.270 Punkte) und der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Anfang Februar (untere Gapkante bei 15.222 Punkten). Andererseits stehe aufgrund der beiden jüngsten entgegengesetzten Gaps weiterhin eine sog. Inselumkehr zu Buche. Ein Anstieg über die Abwärtskurslücke vom vergangenen Freitag (15.488 zu 15.520 Punkten) würde deshalb nicht nur das "island reversal" negieren, sondern gleichzeitig auch den eingangs beschriebenen Innenstab nach oben auflösen. Entsprechend würden die Analysten diese Weichenstellung als Signalgeber auf der Oberseite definieren. Mut mache der Blick in die USA, wo sich bspw. der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) stabil oberhalb seiner Ausbruchsmarken bei knapp 4.000 Punkten halte. (14.02.2023/ac/a/m)

