Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einer Hoch-Tief-Spanne von 115 Punkten und dem sechsten kleinen Kerzenkörper in Serie setzte sich das Sommerloch beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nahtlos fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Bewegungsarmut bzw. das Innehalten des Aktienbarometers im Bereich der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.234 Punkten) würden ihnen die Gelegenheit geben, zwei unterschiedliche Szenarien durchzuspielen: Während die Bullen in der Kursentwicklung seit Mitte Juni eine vermeintliche inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation erkennen würden, würden die Skeptiker den Charakter der Bärenmarktrally betonen und im Kursanstieg der letzten Wochen lediglich eine Konsolidierungsflagge sehen. Und der Charttechniker? Der rufe beide zwar nicht zur Raison, doch mahne doch zumindest zur Geduld. Schließlich sei für das Positivszenario ein Anstieg über das Hoch vom 20. Juli bei 13.399 Punkten nötig. Wohingegen bei einem Rutsch unter die Marke von 12.900 Punkten - verbunden mit einer "bearishen" Auflösung der o. g. Flagge - das Pendel zugunsten der Pessimisten ausschlagen dürfte. "Auf Sicht fahren" und den Ausbruch abwarten - das scheine vor diesem Hintergrund das Gebot der Stunde beim DAX zu sein. (28.07.2022/ac/a/m)

