Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die zuletzt beschriebene Tradingrange zwischen 13.000 und 13.400 Punkten wurde gestern beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum zweiten Mal in Folge einer Belastungsprobe unterzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei habe das Aktienbarometer mit 12.913 Punkten erneut ein neues Verlaufstief hinnehmen müssen. Da dieses Level gleichbedeutend mit dem gestrigen Schlussstand sei, sei auch die eingangs angeführte Schiebezone nach unten aufgelöst worden. Neben dem neuen Bewegungstief stehe also ein weiteres negatives Signal zu Buche. Aus der Höhe der Tradingrange ergebe sich nun ein rechnerisches Kursziel von rund 12.600 Punkten. In diesem Dunstkreis verlaufe derzeit auch das untere Bollinger Band (akt. bei 12.629 Punkten). Übergeordnet drohe weiter ein Wiedersehen mit dem bisherigen Jahrestief von Anfang März bei 12.439 Punkten. Um den größten Druck vom DAX zu nehmen, bedürfe es indes zumindest einer Rückeroberung des Vorgängertiefs vom vergangenen Donnerstag bei 13.008 Punkten oder noch besser eines Schließens der jüngsten Abwärtskurslücke bei 13.206/13.273 Punkten. In diese Richtung dürfte sich der DAX heute Morgen bewegen. (24.06.2022/ac/a/m)

