Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf die recht euphorische Börsenstimmung, verschiedene heißgelaufene Indikatoren (z. B. RSI) sowie die recht sportliche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Rally der letzten Wochen in einer Größenordnung von 2.300 Punkten hatten wir jüngst mehrfach hingewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Verlauf des MACD liege sogar ein handfestes Ausstiegssignal vor. All diesen Bremsfaktoren zum Trotz habe der DAX gestern zulegen können. Geholfen habe dabei sicherlich das neue Allzeithoch beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (16.800 Punkte) sowie das neue Jahreshoch beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (4.769 Punkte). Es sei nicht die Zeit für einen harten Korrekturimpuls - Stichwort: Weihnachts- bzw. Jahresendrally - doch ein gewisses "déjà-vu" habe man schon. Konkret: mit dem Jahresende 2017 als der RSI beim DAX letztmalig ähnlich hoch notiert habe. Damals hätten sich die deutschen Standardwerte zunächst weiter wacker geschlagen, ehe sich der Jahresauftakt als herausfordernd herauskristallisiert habe. Eine Blaupause für 2024? Ein solches Ablaufmuster würde zumindest sehr gut zu den verhaltenen saisonalen Rahmenbedingungen passen. (20.12.2023/ac/a/m)

