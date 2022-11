Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag sorgte beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem Plus von gut 3,5 % für einen echten Knalleffekt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Umschreibung treffe zweifelsfrei auch auf die USA zu, wo beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (+ 5,5%) und dem NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (+ 7,5%) sogar der beste Handelstag des Jahres 2022 zu Buche stehe. Erstmals seit Juni würden die deutschen Standardwerte damit wieder über der Marke von 14.000 Punkten notieren. Das Wissen um neuralgische Chartmarken habe sich damit für Anleger wieder einmal ausgezahlt - und zwar im doppelten Sinn! Schließlich hätten die Analysten zuletzt immer wieder die strategische Bedeutung der Kumulationszone bei 13.500 Punkten hervorgehoben. Im kurzfristigen Bereich hätten sie zudem die fast deckungsgleichen Tageshochs bei 13.690/13.691 Punkten als Signalgeber definiert. Das Zusammenspiel dieser beiden Katalysatoren habe seine Wirkung nicht verfehlt. Nach derart starken Handelstagen seien Anschlusskäufe keine Seltenheit. Das Hoch vom Juni bei 14.709 Punkten definiere nun das nächste Anlaufziel. Auf der Unterseite diene dagegen das Hoch von Mitte August bei 13.948 Punkten als erste Unterstützung. Charttechnisch wesentlich wichtiger sei aber die in den letzten Tagen immer wieder diskutierte 200-Tage-Linie (akt. bei 13.602 Punkten). (11.11.2022/ac/a/m)

