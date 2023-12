Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Ende Oktober legte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine absolute Bilderbuchperformance auf das Börsenparkett, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit einem Plus von 9,5% sei den deutschen Standardwerten sogar die drittbeste Novemberwertentwicklung der Historie gelungen. Auffällig sei zudem die geringe Anzahl an negativen Handelstagen im abgelaufenen Monat. Lediglich fünf Verlusttage würden von einer sehr stabilen und gleichmäßigen Aufwärtsbewegung zeugen. In diesem Jahr liefere zudem die Schnittmenge aus Dekaden- und US-Präsidentschaftszyklus im Dezember einen besonderen saisonalen Rückenwind, d. h. sowohl im "3er-Jahr" als auch im "US-Vorwahljahr" falle die Jahresendrally besonders dynamisch aus. Setze sich die Bilderbuchperformance vom November auf den letzten Metern des Jahres 2023 also nahtlos fort? An dieser Stelle müsse man etwas "Wasser in den Wein gießen", denn der RSI sei mit einem Wert von fast 80 inzwischen extrem heißgelaufen. Eine Atempause würde dem DAX deshalb gut tun. Die Hochpunkte bei rund 16.000 Punkten würden dabei als erste Unterstützung dienen. Danach bilde die 200-Tage-Linie (akt. bei 15.683 Punkten) eine massive Rückzugslinie. (04.12.2023/ac/a/m)

