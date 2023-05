Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Oder anders ausgedrückt: Der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) scheint es derzeit auf die Spitze zu treiben, denn es gibt weiterhin kaum Schwankungen, geringe Hoch-Tief-Spannen und eine ganze Batterie an Kerzen mit kleinen Körpern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Seit über vier Wochen pendele das Aktienbarometer in sehr, sehr engen Grenzen zwischen 15.625 Punkten auf der Unter- und 16.012 Punkten auf der Oberseite. In der Konsequenz würden sich die Bollinger Bänder immer weiter zusammenziehen. So lägen zwischen dem oberen und dem unteren Band gerade noch einmal 270 Punkte. Auch jenseits des Atlantiks - beim S&P 500® - seien die Begrenzungen dieses Volatilitätsindikators extrem eng. Selbst wenn wir Gefahr laufen uns zu wiederholen: Auf trendlose Phasen folgt regelmäßig der nächste Bewegungsimpuls, die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Bis dahin sei unverändert Geduld gefragt.Beim DAX® bleibe es deshalb auch bei den Taktgebern in Form des oberen Bollinger Bandes bzw. des jüngsten Verlaufshochs bei gut 16.000 Punkten auf der Ober- sowie den Schlüsselunterstützungen bei 15.700/15.600 Punkten auf der Unterseite. Hier würden diverse Hoch- und Tiefpunkte der jüngeren Vergangenheit mit dem Ostergap bei 15.626/15.601 Punkten zusammenfallen. (17.05.2023/ac/a/m)