Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der Korrektur der letzten Tage hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vorgestern auf Basis der 50-Tage-Linie (akt. bei 13.813 Punkten) die Kurve bekommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In diesem Zusammenhang möchten sie nochmals an das "golden cross" zwischen der eingangs angeführten Glättungslinie und dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 13.570 Punkten) erinnern. Zusätzlicher Rückenwind komme von Seiten der Saisonalität - Stichwort: "Weihnachtsrally" - sowie von einer kleinen Bodenbildung auf Stundenbasis. Letztere eröffne immerhin ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 200 Punkten. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials würden die Tiefs vom 17. November bzw. vom 8. Dezember bei 14.150/14.197 Punkten wichtige Etappenziele definieren. Auf der Unterseite bilde dagegen die Kreuzunterstützung aus der o. g. 50-Tage-Linie und dem jüngsten "swing low" bei 13.792 Punkten einen wichtigen Rückzugsbereich. Laut der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) sei der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern bereits wieder auf sehr hohe 52,3% angestiegen. Diese Skepsis stelle ebenfalls eher ein unterstützendes Argument dar. (22.12.2022/ac/a/m)

