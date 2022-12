Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Umfeld von Feiertagen können die Aktienmärkte oftmals zulegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Als Erklärung für diese Marktanomalie würden vor allem psychologische Aspekte dienen, d. h. die gute Laune vor Feiertagen scheine die Börsenkurse zu treiben. Bei der Weihnachtsrally kämen mit "!window dressing"-Aktivitäten institutioneller Investoren zum Jahresende noch ein weiteres Argument hinzu. Auf Basis der Daten seit 1988 hätten die Analysten untersucht, wie sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum einen während der letzten fünf Handelstage vor Weihnachten geschlagen habe. Zum anderen würden sie in einem zweiten Schritt den Investmenthorizont von fünf Tagen vor dem Fest bis zum 6. Januar (Heilige Drei Könige) ausdehnen. In den letzten 33 Jahren hätten die deutschen Standardwerte bei einer Trefferquote von 66,7% unmittelbar vor Weihnachten um 0,81% zulegen können. Wie außergewöhnlich dieser Kursertrag sei, zeige die Hochrechnung dieser Performance auf das Gesamtjahr, denn dies entspreche einer Wertentwicklung von 46,7% p. a. Bei Verlängerung des Investmentzeitraums bis ins neue Jahr steige die Performance im Mittel auf 2,49% - die Trefferquote auf 78,8%. Um im schwierigen Investmentjahrgang 2022 für ein versöhnliches Jahresende zu sorgen, würden Anleger das "Geschenk Weihnachtsrally" sicher gerne annehmen. (15.12.2022/ac/a/m)

