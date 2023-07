Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Machen wir uns nichts vor: das, was derzeit beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) passiert ist nur ein mehr oder weniger lustloses Geplänkel vor der nächsten großen Entscheidung, die ansteht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In welche Richtung es dann in den kommenden Wochen gehen werde, darüber dürfte die Reaktion auf die Zinssitzung der US-Notenbank FED entscheiden, die in dieser Woche anstehe. Für den heutigen Ausblick stellen würden die Analysten noch einmal die charttechnischen Unterstützungen und Barrieren, mit denen es der deutsche Blue-Chip-Index derzeit zu tun habe, vorstellen. Zu nennen seien auf der Oberseite natürlich die Allzeithochs: 16.357 Zähler auf Schlusskursbasis sowie 16.427 Punkte auf Intraday-Basis. Derweil stelle nach unten die 16.000er-Zone einen entscheidenden Halt dar, insbesondere, da dort die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage verlaufen würden. Es sei recht wahrscheinlich, dass sich der DAX am Ende dieser Woche entweder auf neuem Allzeithochterrain oder eben wieder unter der 16.000er-Marke befinde. Im letzteren Fall würden mittelfristige Aufwärtstrendlinien in den Fokus rücken, die sich derzeit um 15.350 sowie um 15.430 Zähler bewegen würden. (24.07.2023/ac/a/m)

