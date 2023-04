Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wie ein roter Faden ziehe sich das Phänomen kleiner Kerzenkörper durch den bisherigen Börsenmonat. Obwohl das Aufwärtsmomentum zu wünschen übriglasse, stehe unter dem Strich beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein Kursplus vom 1% zu Buche. Charttechnisch sorge die gegenwärtige Bewegungsarmut für sich immer stärker zusammenziehende Bollinger Bänder. Gestern hätten die deutschen Standardwerte erneut den wichtigen Auffangbereich aus den ehemaligen Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten und dem "Ostergap" (15.626 zu 15.601 Punkte) getestet. Diese Bastion gelte es weiter zu verteidigen, denn ansonsten wäre im Stundenbereich eine kleine Toppbildung mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von gut 200 Punkten komplettiert. Der erfolgreiche Test der Haltezone sowie die Vorgaben aus den USA würden aber Mut machen, dass es nicht soweit kommen werde. Das jüngste Verlaufshoch bei 15.919 Punkten definiere dabei das nächste Anlaufziel, ehe das bisherige Allzeithoch (16.290 Punkte) wieder in den Fokus rücke. Die Konstellation bei den Bollinger Bändern deute den nächsten Bewegungsimpuls an. (28.04.2023/ac/a/m)

