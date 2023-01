Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern den erwarteten, erneuten Rallyversuch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein vollständiges Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke habe das Aktienbarometer allerdings um wenige Punkte verfehlt (obere Gapkante bei 15.157 Punkten). Unter dem Strich halte somit die Verschnaufpause der letzten Tage an. Nach dem überaus freundlichen Jahresauftakt gebe es auch gute Gründe für das gegenwärtige Kräftesammeln. Doch vor allem aus den USA kämen hoffnungsvolle Signale. So sei dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern der Spurt über den seit Anfang 2022 bestehenden Abwärtstrend gelungen. Auch der Value Line Arithmetic Index - ein breitdiversifiziertes, gleichgewichtetes US-Aktienbarometer - könne gerade ein wichtiges Ausbruchssignal vorweisen. Zuletzt hätten die Analysten darüber hinaus verstärkt auf die vielversprechende Marktbreite verwiesen. In diesem Zusammenhang hätten sie den Technologiesektor nochmals intensiv untersucht. 74% der Einzelwerte aus dem NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) würden inzwischen wieder über ein MACD-Kaufsignal verfügen. Beim DAX würden das o. g. Gap und das Verlaufshoch bei 15.270 Punkten die nächsten Hürden definieren, während die Marke von 14.800 Punkten eine wichtige Unterstützung darstelle. (27.01.2023/ac/a/m)

