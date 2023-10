Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Letztlich verlor der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der ersten Oktoberwoche 1,02 Prozent, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Immerhin sei der Wochenausklang versöhnlich gewesen, denn der Freitag habe einen Aufschlag von 1,20 Prozent gebracht, was das Wochenminus mehr als halbiert habe. Es sei für den Index derzeit aber auch recht einfach, Terraingewinne zu erzielen, denn die ersten auffälligen Widerstände würden noch etwas Platz gewähren. Zu nennen sei zunächst das Zwei-Wochen-Hoch bei 15.515 Zählern. Massiv sei ein Widerstandsbündel, das von etwa 15.610 bis 15.640 Punkte reicht. Auf dem Niveau würden sich die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38, 55 und 200 Börsentage sowie das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der Juli-Oktober-Abwärtswelle befinden. Diese wäre rechnerisch über der 61,8-Prozent-Marke beendet, die bei 15.924 Punkten liege. Nach unten stelle das Freitagstief bei 15.040 Punkten eine erste, sehr leichte Unterstützung dar und die 15.000er-Marke sei nicht nur symbolisch wichtig. Darunter wäre dann das Sechs-Monats-Tief bei 14.960 Punkten sicherlich stark gefährdet. Vor allem käme es auf dann auf die wichtige Unterstützung um 14.750/14.800 Zähler an, wo sich eine horizontale Zone und die 38,2-Prozent-Fibonacci-Marke der September-2022/Juli-2023er-Aufwärtswelle befinden würden. (09.10.2023/ac/a/m)



