Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem Lauf der letzten Tage startete der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) verhalten in die neue Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Doch die leichten Gewinnmitnahmen von gestern würden unter dem Strich nichts an der Steilvorlage ändern, welche der jüngste "morning star" im Wochenbereich liefere. Dennoch möchten sich die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zunächst mit der Risikoseite auseinander setzen. Hier markiere das jüngste Aufwärtsgap (15.028 zu 14.950 Punkte) eine wichtige Unterstützung. Im Zusammenspiel mit der vorangegangenen Aufwärtskurslücke entstehe nicht nur ein "island reversal", sondern auch eine kleine Bodenbildung. Bei einem Rebreak der genannten Marken würden entsprechend zwei konstruktive Argumente wegbrechen. Deshalb gelte es dieses Break unbedingt zu verhindern. Auf der Oberseite würden dagegen die horizontalen Barrieren bei 15.500/15.600 Punkten die nächste Anlaufzone abstecken. Hier verlaufe mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.642 Punkten) ein weiterer markanter Widerstand, welcher die Bedeutung der zuvor angeführten Zone nochmals zusätzlich unterstreiche. Mit anderen Worten: In diesem Dunstkreis stünden die deutschen Standardwerte vor einem echten Lackmustest. (07.11.2023/ac/a/m)