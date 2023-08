Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den Start in den August hatten sich die meisten Anlegerinnen und Anleger vermutlich anders vorgestellt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in ihrem Kommentar zum DAX Nach zwei Rekordständen in Serie sei es gestern zu deutlichen Gewinnmitnahmen gekommen. Charttechnisch entstehe ein markanter "roter Block", d.h. die deutschen Standardwerte seien nahezu auf Tageshoch gestartet (16.415 Punkte) und gleichzeitig fast auf Tagestief (16.240 Punkte) aus dem Handel gegangen. In der Vergangenheit habe ein solches Verhaltensmuster oftmals weitere Abgabebereitschaft nach sich gezogen. In die gleiche Kerbe schlage das jüngste Allzeithoch bei 16.529 Punkten, welches inzwischen von zwei tieferliegenden Tageshochs "eingerahmt" werde. In der Konsequenz entstehe ein sog. "swing high" - ebenfalls ein eher korrektives Muster.Damit legen wir heute ein besonderes Augenmerk auf die Unterseite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Eine erste Rückzugsmarke stecke das Hoch vom 3. Juli (16.209 Punkte) ab. Charttechnisch wesentlich bedeutender sei aber die Kombination aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 16.035 Punkten) und dem Tief vom 26. Juli bei exakt 16.000 Punkten. In den USA präsentiere sich das Chartbild indes deutlich freundlicher - ein möglicher Stabilitätsanker. (02.08.2023/ac/a/m)