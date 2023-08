Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Hoch der "Hammerkerze" vom vergangenen Freitag (15.974 Punkte) konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nicht überwinden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein "bullisher" Ausweg aus dem holprigen Augustauftakt sei dem Aktienbarometer also verwehrt geblieben. Vielmehr hätten die deutschen Standardwerte erneut den zuletzt beschriebenen Haltebereich bei 15.800 Punkten getestet. Die Bedeutung dieser Bastion werde durch das untere Bollinger Band (akt. bei 15.787 Punkten) sowie eine alte, von Mitte Juni stammende Trendlinie (akt. bei 15.687 Punkte) unterstrichen. Knapp darunter würden sich in Form verschiedener Hoch- und Tiefpunkte bei 15.600 Punkten bzw. des jüngsten Verlaufstiefs bei 15.456 Punkten weitere Unterstützungen befinden. Um die Gefahr einer größeren Topbildung gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte der DAX die beschriebene Kumulationszone keinesfalls unterschreiten. Auf der Oberseite würden indes die letzten Tageshochs bei gut 15.900 Punkten hervorstechen. Vor diesem Hintergrund werfe man die Bedeutung des eingangs erwähnten "Hammer-Hochs" noch nicht gänzlich über Bord, denn ein Anstieg über die Marke von 15.874 Punkten erhöhe weiterhin die DAX-Stabilisierungschancen. (09.08.2023/ac/a/m)

