Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kletterte im frühen gestrigen Handel bis auf ein Vierwochenhoch bei 16.240 Punkten, konnte das gewonnene Terrain jedoch nicht behaupten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letztlich habe sich sogar ein leichtes Tagesminus ergeben, so dass der entscheidende Widerstand, das Allzeithoch bei 16.427 Zählern, zunächst weiter außer Reichweite bleibe. Womöglich stehe demnächst bereits die erste, durchaus bedeutende Unterstützungszone auf dem Prüfstand. Bedeutend schon rein optisch, denn gemeint seien die mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage, welche sich aneinander schmiegend direkt unterhalb der 16.000er-Marke bewegen würden. Darunter würde eine waagerechte Intraday-Zone um 15.810 Punkte eine leicht Unterstützung bieten. Ungleich massiver wäre dann um 15.420/15.455 Zähler die Kombination aus dem letzte Woche erreichten Dreimonatstief und dem sich diesem nähernden siebenmonatigen Aufwärtstrend. Eine aus strategischer Sicht noch bedeutendere Rolle weise der am 52-Wochen-Tief startende und sogar steilere zehnmonatige Aufwärtstrend auf, welcher sich inzwischen auch bereits im 15.300er-Bereich bewege. Die 200-Tage-Linie verlaufe mittlerweile so steil, dass sie bereits über 15.000 Punkten notiere. (20.07.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >