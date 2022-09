Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der scharfe "U-Turn" des Vortages wirkte gestern beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) noch nach, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach dem erneuten Rutsch unter die 50-Tage-Linie (akt. bei 13.224 Punkten) sei es zunächst zum Schließen der zu Wochenbeginn gerissenen Aufwärtskurslücke (13.166 zu 13.121 Punkte) und per Tagesschlusskurs dann auch noch zum Rebreak der alten Ausbruchsmarken bei 13.050 Punkten gekommen. Immerhin würden zwei "Hammer"-Umkehrmuster im Stundenbereich signalisieren, dass die Bullen die 13.000er-Marke nicht kampflos aufgeben würden. Heute dürfte sich das Aktienbarometer zunächst im Bereich der o. g. Marke von 13.050 Punkten stabilisieren. Das sei aber auch notwendig, denn ansonsten wäre die kleine Bodenbildung der letzten Tage aufgrund des Schwächeanfalls im Verlauf der bisherigen Handelswoche bereits wieder zu den Akten zu legen. Im Fall einer negativen Weichenstellung würden die jüngsten Verlaufstiefs bei 12.617/12.604 Punkten sofort wieder in den Mittelpunkt rücken. Wie so oft dürfte der Blick in die USA für eine wichtige Orientierungshilfe sorgen. Bei S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) stehe derzeit eine wichtige Trendlinie zur Disposition. (15.09.2022/ac/a/m)

