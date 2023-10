Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Erwartungsgemäß geriet der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern erneut unter Druck, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Immerhin habe das Aktienbarometer ein neues Verlaufstief unterhalb der Marke von 14.630 Punkten verhindern können. Dennoch würden sich die deutschen Standardwerte unverändert in einem schwierigen charttechnischen Fahrwasser befinden. Diese Einschätzung werde durch die Situation bei den US-Aktienindices untermauert. So hätten gestern beispielsweise sowohl der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) als auch der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) jeweils neue Verlaufstiefs (4.128 bzw. 14.058 Punkte) verkraften müssen. Seit letzter Woche liege zudem der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit seiner Wertentwicklung seit Jahresbeginn unter Wasser. Die Analyse vieler verschiedener Aktien würden die Analysten als einen ganz entscheidenden Vorteil der Technischen Analyse ansehen. Die objektive Auswertung des RSI signalisiere, dass mittlerweile 14 von 40 DAX-Titeln im überverkauften Bereich notieren würden. Wir würden uns also auch einem überverkauften Gesamtmarkt nähern. Dieses Argument greife dem DAX anscheinend bereits zum Wochenabschluss unter die Arme. Für eine nachhaltige Verbesserung sei allerdings unverändert ein Schließen der Abwärtskurslücke von letzter Woche bei 14.936/14.985 Punkten notwendig. (27.10.2023/ac/a/m)

