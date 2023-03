Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf den erfolgreichen Wochenauftakt und den Ausbruch auf der Oberseite folgte gestern beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit 15.706 Punkten zunächst erneut ein neues Jahreshoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Soweit so gut - doch am Nachmittag habe sich Jerome Powell mit seinen Aussagen als Spielverderber erwiesen. Der anschließende "U-Turn" - inklusive des Rebreaks der alten Ausbruchsmarken bei 15.659/15.634 Punkten - hinterlasse einen faden Beigeschmack. Charttechnisch stehe die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite im Raum. Zumindest ein unmittelbares Ausschöpfen des zuletzt diskutierten Anschlusspotenzials von 400 Punkten aus der Tradingrange vom Februar sei deutlich unwahrscheinlicher geworden. Vielmehr sollten Anleger kurzfristig nach den wichtigsten Rückzugsmarken Ausschau halten. In diesem Zusammenhang sei vor allem das jüngste Aufwärtsgap bei 15.410/15.329 Punkten zu nennen. Danach würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 15.200 Punkten den nächsten Haltebereich markieren, ehe die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.103 Punkten) für eine weitere Unterstützung sorge. Als Rettungsanker könnten sich wie so oft die USA erweisen, wo die jüngsten Korrekturen bei S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) immer noch als trendbestätigende Flaggen interpretiert werden könnten. (08.03.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >