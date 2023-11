Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verhält sich weiter sehr konstruktiv, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein Kernargument stelle in diesem Zusammenhang die jüngste Aufwärtskurslücke (14.950 zu 15.028 Punkte) dar. Damit sei nicht nur eine kleine Bodenbildung vervollständigt worden. Vielmehr entstehe mit dem spiegelbildlichen Abwärtspendant vom 20. Oktober eine sog. Inselumkehr. Beide Aspekte würden die gestrige Aufwärtsbewegung begünstigen, welche den Korrekturtrend seit Mitte September (akt. bei 15.151 Punkten) zu den Akten lege. Das jüngste Verlaufshoch bei 15.270 Punkten definiere nun das Etappenziel, ehe die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.329 Punkten) wieder auf die Agenda rücke. Ein ganz anderes Kaliber an charttechnischem Widerstand warte auf die deutschen "blue chips" im Bereich von 15.500/15.600 Punkten. Hier habe das Aktienbarometer in den vergangenen Monaten immer wieder markante Hoch- und Tiefpunkte ausgebildet. Noch zusätzlich verstärkt werde das beschriebene Widerstandsband durch die 200-Tage-Linie (akt. bei 15.643 Punkten). Entsprechend groß wäre die Bedeutung eines charttechnischen Befreiungsschlages. Aufgrund der jüngsten Kursavancen gebe es im Sentiment (AAII) einen deutlichen Freudensprung. (09.11.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >