Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Vortag verließ die Marktteilnehmer beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) exakt im Bereich des Hochs der Ausverkaufskerze vom vergangenen Donnerstag (13.443 Punkte) der Mut, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zusammen mit dem alten, Anfang Januar etablierten Abwärtstrend (akt. bei 13.433 Punkten) entstehe hier ein wichtiges Widerstandsbündel. Das gestrige Abwärtsgap (13.273 zu 13.206 Punkte) unterstreiche die Bedeutung der angeführten Hürden noch zusätzlich. Im Anschluss habe das Aktienbarometer sogar ein neues Verlaufstief bei 12.966 Punkten hinnehmen müssen. Die Erholung bis zum Handelsschluss sei deshalb besonders wichtig gewesen, um ein nachhaltiges Abgleiten unter das alte Tief bei 13.008 Punkten zu verhindern. Kurzfristig würden die beschriebenen Entwicklungen eine seitliche Schiebezone zwischen gut 13.400 und 13.000 Punkten entstehen lassen. Entsprechend dürfte eine Auflösung in die eine oder andere Richtung die weitere DAX-Tendenz vorgeben. Zum Schluss noch ein Blick auf die Sentiment-Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII): Mit 59,3%-Bären- und nur noch 18,2 % Bullen-Anteil unter den US-Privatanlegern habe sich die Stimmung selbst im Vergleich zu den Extremwerten der Vorwoche nochmals verschlechtert. (23.06.2022/ac/a/m)

