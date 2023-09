Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das "bearishe Break" der Kernunterstützungszone aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.558 Punkten) und den Lows vom Juli und August bei 15.469/15.456 Punkten ist ein echter Wirkungstreffer, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX Unter dem Strich habe der DAX® der vervollständigten Topbildung gestern weiter Tribut zollen müssen. Mit dem Tief bei 15.229 Punkten notiere das Aktienbarometer auf dem niedrigsten Stand seit März und sei zudem im Begriff, die Aufwärtskurslücke vom 30. März (untere Gapkante bei 15.187 Punkten) zu schließen. Das rechnerische Abschlagspotenzial - abgeleitet aus der oberen Umkehr - lasse sich auf rund 1.000 Punkte taxieren. Im Umkehrschluss führe dies zu einem kalkulatorischen Kursziel im Bereich von 14.500 Punkten, welches sehr gut mit dem Märztief bei 14.458 Punkten harmoniere.Einen kleinen Hoffnungsschimmer gebe es jedoch: Gestern hätten die deutschen Standardwerte die erste Tageskerze ausgeprägt, die vollständig unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 15.391 Punkten) gelegen habe. Dieses Phänomen sei in der Vergangenheit oftmals ein Zeichen für eine kurzfristige Übertreibung nach unten gewesen. In die gleiche Kerbe schlage der "CNN Fear & Greed Index", der gestern erstmals in den absoluten Extrembereich "extremer Angst" eingetaucht sei. (27.09.2023/ac/a/m)