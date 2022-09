Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zunächst sah es gestern danach aus, als könne der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die wichtige Haltezone aus den jüngsten Verlaufstiefs bei 12.617/12.607/12.604 Punkten verteidigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch die erneute Kursschwäche Richtung Handelsende habe dann für den Bruch der beschriebenen Unterstützungen gesorgt. Die technische Gesamtsituation der deutschen Standardwerte bleibe somit herausfordernd. Bei genauerem Hinsehen falle noch ein weiterer Aspekt ins Auge: Die gestrige Handelsspanne sei innerhalb des Pendants des Vortages verblieben, sodass ein "inside day" entstehe. Dieses Phänomen lege eine prozyklische Positionierung im Ausbruchsfall nahe. Während eine Auflösung des gestrigen Innenstabs - unterhalb von 12.521 Punkten - die Jahrestiefs bei 12.400 Punkten wieder in den Blickpunkt rücke, diene ein Anstieg über die fast deckungsgleichen Hochs der letzten beiden Tage bei 12.772/12.782 Punkten als Signalgeber für eine technische Aufwärtsreaktion. Aufgrund der FED-Entscheidung und der ausführlichen Analyse der Zinscharts sei gestern kein Platz mehr für die aktuelle Sentimentumfrage der AAII gewesen. Der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern sei mit 60,9% auf den höchsten Stand seit der Finanzkrise gestiegen. Die Stimmung sei aktuell sehr negativ, was eher ein konstruktives Signal darstelle. (23.09.2022/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

