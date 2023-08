Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern warfen wir einen Blick auf die Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Hier sei die Besonderheit gewesen, dass die Skeptiker wieder in der Überzahl seien. Anders ausgedrückt: Erstmals seit Juni übersteigt der Prozentsatz der Bären (35,9%) unter den US-Privatanlegern wieder den der Bullen (32,3%). Dieses Signal hätten die Analysten statistisch ausgewertet - und zwar konkret die Fragestellung, wie sich die Folgewoche nach einem solchen "bearishen" Stimmungswandel entwickele. Auf Basis der Daten seit 2000 notiere der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) in 57% aller Fälle höher. Und auch die durchschnittliche Kursentwicklung von 0,28% könne sich sehen lassen: Diese liege nämlich deutlich über dem historischen Mittel aller Wochen (0,09%). Abseits dieses statistischen Hoffnungsschimmers habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern eine echte Kröte schlucken müssen. Das zuletzt fehlende Momentum sei gestern aufgekommen - allerdings auf der Unterseite. Per Saldo entstehet eine massive rote Kerze, die gleichzeitig ein "bearish engulfing" bilde. Deshalb würden die Analysten auf der Unterseite weiterhin die Bedeutung der Tiefpunkte vom Juli und August bei 15.469/15.456 Punkten betonen. Im Zusammenspiel mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.405 Punkten) entstehe auf diesem Niveau eine absolute Kernunterstützung. (25.08.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >