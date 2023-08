Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das gestern beschriebene "swing low" bei 15.579 Punkten hat sich als das erwartete Sprungbrett und damit als Basis einer DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Erholung erwiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei habe das Aktienbarometer sogar eine Mini-Kurslücke bei 15.805 Punkten gerissen. Als erstes Erholungsziel hätten die Analysten die Widerstandszone aus dem Hoch vom 24. August bei 15.897 Punkten und der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.945 Punkten) definiert, die dann gestern auch prompt erreicht worden sei. Die jüngsten Kursavancen quittiere der trendfolgende MACD mit einem neuen Kaufsignal - und zwar auf dem niedrigsten Stand des Jahres. Der Indikator sorge also für zusätzlichen Rückenwind. Jenseits der o. g. Glättung stecke das Hoch vom 10. August bei 16.060 Punkten die nächste Hürde ab, zumal hier derzeit auch das obere Bollinger Band (16.066 Punkte) verlaufe. Die kleinen Bodenbildungen in den Chartverläufen des NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) bzw. des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) würden die Ausgangslage weiter verbessern. Dennoch beim DAX auch der Blick gen Süden: Hier definiere das o. g. Mini-Gap eine erste Rückzugsmarke, ehe das eingangs angeführte "swing low" eine weitere Unterstützung darstelle. Von strategischer Bedeutung seien indes unverändert die Tiefs bei 15.469/15.456 Punkten in Verbindung mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.427 Punkten). (30.08.2023/ac/a/m)

