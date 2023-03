Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dabei habe sich das Aktienbarometer wieder oberhalb der 15.000er-Marke etablieren können, was wiederum zwei ganz wesentliche Implikationen nach sich ziehe. Zum einen die naheliegende, dass damit die Kernhaltezone bei 15.000/14.800 Punkten letztlich habe verteidigt werden können. Zum anderen werde das Freitags-Tief (14.810 Punkten) von zwei höheren Tiefpunkte umschlossen. D. h. es entstehe ein sog. "swing low" - ein Phänomen, welches häufig zumindest kurzfristige Trendwenden nach sich ziehe. Apropos Trendwende: Das Hoch von Mitte Januar (15.270 Punkte), die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.273 Punkten) sowie das jüngste Bewegungshoch (15.298 Punkte) würden in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle spielen. Schließlich würde ein Sprung über die angeführten Hürden für den Abschluss einer unteren Umkehr sorgen, zumal dann auch der Durchschnitt der letzten 200 Stunden (akt. bei 15.257 Punkten) zurückerobert wäre. Gelinge der Befreiungsschlag, dann ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 800 Punkten. Auf der Unterseite gelte es dagegen weiterhin, die o. g. Schlüsselmarken zu verteidigen, welche mittlerweile durch das beschriebene "swing low" noch zusätzlich untermauert würden. (28.03.2023/ac/a/m)

