Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei einer Handelsspanne von gut 200 Punkten scheiterte der DAX (ISIN: , WKN: 846900) gestern an der 13.000er-Marke, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der anschließende Schwächeanfall lasse auf Tagesbasis ein sog. "bearish engulfing" entstehen. Generell gelte: Solange die deutschen Standardwerte unterhalb der Schlüsselmarke von 13.200 Punkten notieren würden, bleibe die charttechnische Lage angespannt. Parallel dazu hätten die Analysten in den letzten Tagen mehrfach auf die saisonalen und zyklischen Herausforderungen im September hingewiesen. Heute beginne dann tatsächlich der schwächste Börsenmonat des Jahres. Auch in der jüngeren Vergangenheit seien die kommenden Wochen oftmals schwach gewesen. Konkret habe das Aktienbarometer in fünf der letzten sieben Jahre Kursverluste hinnehmen müssen. Unter Risikogesichtspunkten sei noch ein anderer Aspekt hervorzuheben: Wenn der September schwach gehe, dann gehe er häufig richtig schwach. Zweistellige Kurskorrekturen seien im Spätsommer/Frühherbst beim DAX in den letzten gut 30 Jahren keine Seltenheit gewesen. In der Konsequenz müssten Anleger heute eine Belastungsprobe des jüngsten Bewegungstiefs (12.758 Punkte) einkalkulieren. Perspektivisch drohe sogar ein Wiedersehen mit den bisherigen Jahrestiefs vom März und Juli bei 12.400 Punkten. (01.09.2022/ac/a/m)

