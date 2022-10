Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) musste gestern erneut Abschläge hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Summe würden die deutschen Standardwerte weiter unter den alten Jahrestiefs vom März und Juli bei 12.439/12.391 Punkten notieren. Gleichzeitig habe das Aktienbarometer die letzte Woche gerissene Aufwärtskurslücke geschlossen. Diese beiden Aspekte würden die nach wie vor angespannte Chartsituation unterstreichen. Das jüngste Verlaufstief bei 11.683 Punkten definiere dabei die nächste Unterstützung. Danach sei das Tief vom Herbst 2020 bei 11.450 Punkten als weitere Rückzugsmarke zu nennen. Auf der Oberseite könne man sich dagegen nur wiederholen. Um aus der beschriebenen extrem überverkauften Gesamtmarktlage bzw. der extrem schwachen Marktbreite wirklich Kapital schlagen zu können, müssten zwingend die o. g. ehemaligen Jahrestiefs zurückerobert werden. Es fehle ein Preissignal, denn erst oberhalb der Marke von 12.400 Punkten gewinne eine technische Aufwärtsreaktion an Konturen. Ein Anstieg über das Hoch der Vorwoche (12.673 Punkte), was einem höheren Hoch entsprechen würde, verleihe einer möglichen Gegenbewegung zusätzlichen Nachdruck. (12.10.2022/ac/a/m)

