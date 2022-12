Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Investmentjahrgang 2022 war für viele Anleger ein besonders herausfordernder, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nicht zuletzt, weil die Renten- und Aktienmärkte gleichermaßen in die Knie gegangen seien. Doch auch isoliert auf der Aktienseite sei es ein doppelt schwieriges Jahr gewesen. Um diese These statistisch zu untermauern, hätten die Analysten für den Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) die Daten seit 1915 herangezogen. Als Bewertungsmaßstab würden sie dabei die Wertentwicklung pro Jahr heranziehen, sowie die Wahrscheinlichkeit, mit der die amerikanischen Standardwerte diese Performance erzielen könnten. Letztere würden die Analysten an der Anzahl positiver Handelstage pro Jahr festmachen. Salopp formuliert, sei eine hohe Anzahl von Tagen mit Kursgewinnen unser Kriterium für ein recht "stressfreies" Investmentjahr. Im Durchschnitt habe der Dow Jones über die letzten gut 100 Jahre um 6,11% p.a. zulegen können. Mit einem Minus von 9% werde der Mittelwert deutlich unterschritten. Gleiches gelte für die Anzahl positiver Handelstage, welche mit 114 deutlich hinter dem historischen Schnitt von 133 zurückbleibe. In beiden Kategorien falle das Jahr 2022 somit unterdurchschnittlich aus. Einzig der starken Q4-Entwicklung sei es zu verdanken, dass die Auswertung nicht noch schwächer ausfalle. (20.12.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



