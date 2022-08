Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das hat wehgetan! Da haben wir die ganze Zeit über die Bedeutung der alten Ausbruchsmarken bei 13.800 Punkten philosophiert, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schließt am Vortag (13.910 Punkte) erstmals nachhaltig über diesem Schlüssellevel und dann wird dieser Ausbruch binnen eines Tages unmittelbar korrigiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Bären würden deshalb die "false break"-Gefahr betonen. Ganz soweit würden die Analysten noch nicht gehen, denn von Seiten der Marktbreite kämen unverändert sehr konstruktive Signale. Doch auch sie würden eher einen Blick auf die Unterstützungen werfen, denn zunächst seien die deutschen "blue chips" an dem flacheren Abwärtstrend seit Jahresbeginn (akt. bei 13.985 Punkten) gescheitert. Die ersten Rückzugsmarken würden nun der Erholungstrend der letzten Wochen (akt. bei 13.405 Punkten) und das Hoch vom 20. Juli (13.399 Punkte) definieren. Knapp darunter bestehe in Form der Nackenlinie der unverändert vorliegenden inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation sowie der langfristigen Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 13.265 Punkten) ein weiterer massiver Rückzugsbereich. (18.08.2022/ac/a/m)

