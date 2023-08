Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im August hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bisher einen mehr als schweren Stand. Auf Wochenbasis droht bspw. die dritte rote Wochenkerze in Serie, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In dieser Gemengelage würden sie weiter die nächsten Unterstützungen betonen, zumal bei den deutschen "blue chips" im Verlauf des Nachmittags nochmals Abgabebereitschaft aufgekommen sei. Letztere sorge für einen Tagesschlusskurs (15.677 Punkte) im Dunstkreis des Tagestiefs. Deshalb nochmals zur Erinnerung: Die Hoch- und Tiefpunkte bei 15.600 Punkten würden eine erste Haltezone bilden. Noch wichtiger sei das Juli-Tief bei 15.456 Punkten. Dieses Niveau markiere die Schwelle zwischen der laufenden Seitwärtsphase und einem Umschlagen in eine Topformation. Apropos Seitwärtsphase: Zur Wahrheit des bisher guten Investmentjahrgangs 2023 gehöre auch, dass die Performance letztlich aus dem starken 1. Quartal stamme. Mit anderen Worten: Seit Anfang April stünden beim DAX keine weiteren Kursgewinne zu Buche. (18.08.2023/ac/a/m)

