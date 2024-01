Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erlebte gestern einen ruhigen Wochenauftakt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bei einer niedrigen Hoch-Tief-Spanne von lediglich gut 80 Punkten hätten die deutschen Standardwerte innerhalb der Schwankungsbreite vom vergangenen Freitag verharrt. In der Konsequenz entstehe ein sog. "inside day", womit sich das Aktienbarometer gleichzeitig weiter in Schlagdistanz zur 17.000er-Marke befinde. Ein Spurt über die jüngsten drei Hochpunkte bei 16.963/16.967/17.003 Punkten dürfte neue Kräfte freisetzen, zumal dann der o. g. Innenstab nach oben aufgelöst wäre. Übergeordnet bleibe es zudem bei dem unterstützenden Faktor in Form der in der letzten Woche nach oben aufgelösten Bullenflagge (obere Begrenzung akt. bei 16.714 Punkten). Konservativ berechnet lasse sich das Kursziel aus der angeführten Konsolidierungsformation auf rund 17.450 Punkte taxieren. Diese Anlaufmarke harmoniere zudem sehr gut mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Atempause (17.410 Punkte). Zusätzlichen Rückenwind liefere der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), der gestern erneut ein neues Rekordhoch (4.929 Punkte) erreicht habe. Als Absicherung sei beim DAX weiterhin die Mini-Kurslücke vom 24. Januar (16.761 zu 16.753 Punkte) prädestiniert. (30.01.2024/ac/a/m)

