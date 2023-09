Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat gestern das Tief der "Hammer-Kerze" vom vergangenen Freitag bei 15.577 Punkten einem erneuten Stresstest unterzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zum wiederholten Mal habe das Aktienbarometer dann auf dieser Basis aber die Kurve bekommen. Knapp darunter stehe mit der Kombination aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.502 Punkten) und den Verlaufstiefs vom August und Juli bei 15.456/15.469 Punkten ohnehin die absolute Schlüsselunterstützung zur Verfügung. Das sei unverändert die entscheidende Signalzone, bei deren Unterschreiten, die aktuelle Seitwärtsphase in eine Topbildung umschlagen würde. Wie so oft am Donnerstag noch ein Blick auf die Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII). Derzeit springe die Stimmungslage der amerikanischen Privatanleger recht stark hin und her. In dieser Woche falle insbesondere der hohe Anteil der Neutralen ins Auge. Mit 36,4% erreiche dieser den höchsten Stand seit Mai und liege zudem deutlich über dem historischen Mittel von 31,5%. Eine hohe Neutralitätsquote sei oftmals ein Vorbote für eine neue Trendbewegung. Letzteres passe sehr gut zur Schiebezone der letzten Monate beim DAX, denn auch hier lege eine Konsolidierung regelmäßig den Grundstein für den nächsten Trendimpuls. (14.09.2023/ac/a/m)

