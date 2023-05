Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bis zum Beweis des Gegenteils glaubt der Techniker an Ausbrüche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch gestern sei es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) genau zu besagter 180-Grad-Wende gekommen. Auf das Aufwärtsgap der letzten Woche sowie das anschließende Allzeithoch bei 16.332 Punkten sei gestern eine zweite Kurslücke gefolgt - nur dieses Mal eben nach unten (16.144 zu 16.013 Punkte). Die entgegengesetzte Richtung der beiden Gaps lasse eine sog. Inselumkehr entstehen. Das angeführte Rekordhoch sei, wie eine Insel vom Festland, von den restlichen Notierungen getrennt. Dabei handele es sich um ein seltenes, aber aussagekräftiges Umkehrmuster. In der Konsequenz bestehe derzeit eine latente "false break"-Gefahr. Solche Fehlausbrüche würden zu Positionsschieflagen führen, in deren Folge es oftmals zu dynamischen Bewegungen komme. An dieser Stelle sollten Anleger hellhörig werden, denn auch die vorangegangene, und oft thematisierte, Schwankungsarmut begünstige eine ernstzunehmende Korrektur. Mit Blick auf den Chart bilde die Kombination aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.637 Punkten) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 15.600 Punkten einen ersten wichtigen Rückzugsbereich. Für die Bullen gehe es indes um ein schnelles Schließen der gestrigen Abwärtskurslücke. (25.05.2023/ac/a/m)



