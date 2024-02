Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Fehlen der amerikanischen Marktteilnehmer - aufgrund des dortigen Feiertages (Presidents‘ Day) hat sich zu Wochenbeginn deutlich bemerkbar gemacht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei das Handelsvolumen beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) geringer als üblich ausgefallen. Gleichzeitig habe das Aktienbarometer am Montag innerhalb einer äußerst niedrigen Hoch-Tief-Spanne von weniger als 50 Punkten verharrt. Aufgrund der beschriebenen Bewegungsarmut sei den deutschen Standardwerten nach zwei neuen Allzeithochs in Folge zu Wochenbeginn kein neuer Rekordstand jenseits der Marke von 17.189 Punkten gelungen. Auf der Unterseite markiere das jüngste Aufwärtsgap (17.004 zu 16.958 Punkte) eine erste Unterstützung. Charttechnisch bedeutender seien allerdings die Tiefs bei 16.832/22 Punkten, welche gleichzeitig die untere Leitplanke des aktuellen Außenstabes auf Wochenbasis abstecken würden. Solange diese Rückzugsmarken nicht verletzt würden, habe der DAX das Kursziel aus der im Dezember/Januar ausgeprägten Korrekturflagge von rund 17.450 Punkte fest vor Augen, zumal dieses Level bestens mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion des entsprechenden Korrekturimpulses (17.410 Punkte) harmoniere. (20.02.2024/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >