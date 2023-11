Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach den Kursgewinnen der letzten Tage und einem überaus überzeugenden Start in den November gönnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn eine wohlverdiente Atempause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bei einer Tagesschwankungsbreite von weniger als 80 Punkten sei das Aktienbarometer um die Marke von 15.900 Punkten gependelt. Dabei sei die Hoch-Tief-Spanne zudem innerhalb des Pendants des Vortages verblieben, wodurch ein klassischer "inside day" entstehe. Das beschriebene Innehalten lasse sich auch gut durch den überhitzten RSI erklären. Eine Konsolidierung sei also durchaus gesund. Übergeordnet würden die Analysten den Sprung über die horizontalen Barrieren bei 15.500/15.600 Punkten sowie die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.655 Punkten) indes weiter als wichtigen Befreiungsschlag werten. In diesem Kontext noch eine interessante Statistik aus den USA: Beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) stünden mittlerweile drei positive Wochen in Serie zu Buche. Auf Basis der Daten seit 1928 habe es eine solche Erfolgssträhne erst 897 Mal gegeben. Bei einer Trefferquote von 57,5% liefere die Folgewoche nach einem solchen (Börsen-)Lauf eine durchschnittliche Rendite von 0,21%. Was zunächst recht unspektakulär klinge, liege in Wahrheit 50% über dem Mittel aller Wochen von 0,14%. (21.11.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >