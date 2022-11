Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der charttechnische Ausbruch über die DAX (ISIN: DE0008469008. WKN: 846900)-Schlüsselmarke von rund 13.500 Punkten sowie der gestern beschriebene Marktbreiteimpuls wirken noch positiv nach, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Erstmals in diesem Jahr würden sich die 160 deutschen "blue chips" aus DAX, MDAX und SDAX gemäß der objektiven Auswertung anhand von insgesamt sieben unterschiedlichen Indikatoren mehrheitlich in einem Aufwärtstrend befinden. Aus beiden Steilvorlagen habe das Aktienbarometer zu Wochenbeginn weiter Kapital schlagen können. Mit 14.431 Punkten stehe erneut ein neues Verlaufshoch zu Buche. Obwohl der RSI mit einem Wert von über 80 bereits deutlich im überkauften Terrain notiere, definiere das Hoch vom Juni bei 14.709 Punkten das nächste Anlaufziel. Aber auch auf der Unterseite - sprich unter Money Management-Aspekten - liefere der aktuelle Kursverlauf Investorinnen und Investoren gegenwärtig eine wichtige Orientierungshilfe. So markiere die Aufwärtskurslücke vom vergangenen Freitag (14.172 zu 14.157 Punkten) eine erste Absicherung. Durch die strategische Brille betrachtet, gelte es natürlich vor allem ein Rebreak der 200-Tages-Linie (akt. bei 13.589 Punkten) bzw. der eingangs erwähnten Ausbruchszone bei 13.500 Punkten zu verhindern. (15.11.2022/ac/a/m)

