Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der September steht bisher beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht unter dem besten Stern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe das Aktienbarometer im bisherigen Monatsverlauf Kursabschläge von 1,3% hinnehmen müssen. Die gestrige Kursentwicklung zeige allerdings, dass in Form der verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 15.600 Punkten eine erste markante Unterstützungszone bestehe. Von strategischer Bedeutung seien weiterhin die beiden Verlaufstiefs vom August und Juli bei 15.456/15.469 Punkten, deren Relevanz inzwischen lehrbuchmäßig durch die ebenfalls hier verlaufende 200-Tage-Linie (akt. bei 15.470 Punkten) unterstrichen werde. Die beschriebene Bastion markiere das entscheidende Risikolevel, denn hier würde die Seitwärtsphase der letzten Monate in eine Topbildung umschlagen. Wie regelmäßig donnerstags morgens möchten die Analysten noch einen Blick auf die Börsenstimmung werfen. Gemäß der aktuellen Sentiment-Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) würden die amerikanischen Privatanleger wieder optimistischer. Aktuell übersteige der Anteil der Bullen (42,2%) den der Bären (29,6%) wieder deutlich. Unter Sentiment-Gesichtspunkten stelle die größere Zuversicht der US-Privatanleger eher einen Hemmschuh dar. (07.09.2023/ac/a/m)

