Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den dritten Handelstag in Folge konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern ein neues Rekordlevel verbuchen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mittlerweile stehe das Allzeithoch der deutschen "blue chips" bei 18.039 Punkten. In der Folge seien allerdings leichte Gewinnmitnahmen aufgekommen, sodass das Aktienbarometer unter der Marke von 18.000 Punkten aus dem Handel gegangen sei. Trotz verschiedener heißgelaufener Indikatoren (z. B. RSI) sowie einer divergenten Entwicklung lasse sich noch keine Trendwende ausmachen. Die 261,8%-Fibonacci-Projektion der Atempause von Dezember/Januar (18.068 Punkte) definiere eine der wenigen verbliebenen Anlaufmarken auf der Oberseite. Im längerfristigen Kontext bilde die Kursentwicklung des vergangenen Jahres zudem eine trendbestätigende Schiebezone. Aus der Höhe dieser Fortsetzungsformation ergebe sich sogar ein Kursziel von rund 18.400 Punkten. Unter Risikogesichtspunkten markiere das alte Rekordlevel bei 17.879 Punkten eine erste Rückzugsmarke. Noch wichtiger seien für Anleger indes die jüngsten Tiefpunkte bei gut 17.600 Punkten. Dieses Level könne deshalb als Absicherung herangezogen werden. Bei leicht schwächeren Vorgaben drohe die Serie von neuen DAX-Allzeithochs zum Wochenabschluss zu reißen. (15.03.2024/ac/a/m)

