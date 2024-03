Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit einem altbekannten Muster in die neue Woche: Wieder einmal pendelte das Aktienbarometer um die Marke von 18.000 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Den vierten Handelstag in Folge sei den deutschen Standardwerten allerdings ein Schlusskurs oberhalb des runden Tausender-Levels verwehrt geblieben. Damit steige die Gefahr eines "Überrollens", zumal die letzten beiden Tageskerzen markante Dochte aufweisen würden und der Handelstag jeweils im unteren Drittel der Tagesrange beendet worden sei. Gleichzeitig notiere der RSI weiter im überkauften Terrain und beim trendfolgenden MACD drohe ein negatives Schnittmuster. Interessant sei in diesem Zusammenhang noch, dass der DAX an den letzten beiden Handelstagen innerhalb der Schwankungsbreite vom vergangenen Donnerstag verblieben sei. Die beschriebenen Innenstäbe würden den aktuellen "make or break"-Charakter unterstreichen. Eine erste Unterstützung stelle dabei das alte Rekordlevel bei 17.879 Punkten dar. Charttechnisch noch wichtiger sei die gestern beschriebene Trendlinie, welche die Hochpunkte von 2015 und 2021/22 miteinander verbinde und derzeit bei 17.701 Punkten verlaufe. Dieser markiere den Auftakt zu einem markanten Rückzugsbereich, der sich bis zu den jüngsten Verlaufstiefs bei 17.663/17.643/17.619 Punkte erstrecke. (19.03.2024/ac/a/m)