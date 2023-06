Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konterte den kurzfristigen Schwächeanfall im gestrigen Tagesverlauf mit einem starken Schlussspurt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter dem Strich stehe sogar ein höherer Schluss- als Eröffnungskurs zu Buche - gleichbedeutend mit der Entstehung einer weißen Tageskerze. Aus Sicht der Candlestickanalyse ergebe sich zudem erneut ein klassischer "Hammer" - eine konstruktive Formation, die die Ambitionen der Bullen unterstreiche. Vor diesem Hintergrund würde ein nachhaltiger Sprung über die Hürden bei 16.300 Punkten - definiert durch die Hochs vom November 2021 (16.290 Punkten), Januar 2022 (16.285 Punkte) und durch das alte Rekordlevel (16.332 Punkte) - für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Diese Einschätzung werde auch durch die höheren Zeitebenen auf Wochen- sowie auf Monatsbasis untermauert. In den USA folge der Dow Jones in Sachen "Ausbruch gen Norden" möglicherweise dem Beispiel des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0). Letzterer sei gestern zudem über die Marke von 4.400 Punkten gesprungen. Trotz der konstruktiven Begleitumstände wollten die Analysten beim DAX (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) die Unterseite nicht gänzlich außer Acht lassen. Hier würden die zuletzt immer wieder ins Feld geführten Aufwärtskurslücken als wichtige Unterstützungen dienen - konkret die unteren Gapkanten bei 15.999 bzw. 15863 Punkten. (16.06.2023/ac/a/m)

