Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der kräftigen Erholung der vergangenen Woche wird der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zurzeit im oberen Drittel einer Range gehandelt, die sich vom jüngsten Dreimonatstief 15.456 Punkte bis zum Allzeithoch 16.427 Zähler erstreckt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses stamme wiederum vom 16. Juni, sei nun also genau einen Monat alt. Eine der entscheidenden Fragen laute, ob dieses in der aktuellen, saisonal untermauerten Aufschwungsphase, also noch während des Julis weiter nach oben ausgebaut werden könne. Der letzte bedeutende Widerstand auf dem Weg zum Top liege beim Vierwochenhoch 16.209 Punkte, welches vergangenen Woche bis auf 60 Zähler erreicht worden sei. Dagegen würde eine neue Konsolidierungsphase eingeläutet, sofern die mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage um 15.970 Zähler durchbrochen werden würden. Dann könnte es doch noch zum Schließen der immer noch offenen Notierungslücke 15.342/15.425 Zähler kommen, die Ende März aufgerissen worden sei. Innerhalb dieser Zone verlaufe auch bereits eine siebenmonatige Aufwärtstrendlinie. Eine weiter mittelfristige, seit knapp zehn Monate etabliert, bewege sich zurzeit um 15.250 Punkte. (17.07.2023/ac/a/m)

